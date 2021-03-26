صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ1524 مواطنا بقرية أولاد الشيخ بمغاغة

قال أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
من جانبه، أوضح محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية أولاد الشيخ، بمركز مغاغة، على مدار يومي 24 و25 مارس الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1524 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
وأشار محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية إلى أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 292 حالة جراحة و522 حالة أطفال و227 باطنة و97 قلب و186 جلدية و99 نساء و52 تنظيم أسرة و49 أسنان، إلى جانب أنه تم عمل 96 تحاليل مختلفة وعمل 42 حالات موجات صوتية، وعمل 11 حالة رسم قلب وعمل 9 حالات أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ91 ، وتم خلع أسنان لـ8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 22 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ79.