صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ1524 مواطنا بقرية أولاد الشيخ بمغاغة

قال أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية أولاد الشيخ، بمركز مغاغة، على مدار يومي 24 و25 مارس الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1524 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأشار محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية إلى أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 292 حالة جراحة و522 حالة أطفال و227 باطنة و97 قلب و186 جلدية و99 نساء و52 تنظيم أسرة و49 أسنان، إلى جانب أنه تم عمل 96 تحاليل مختلفة وعمل 42 حالات موجات صوتية، وعمل 11 حالة رسم قلب وعمل 9 حالات أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ91 ، وتم خلع أسنان لـ8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 22 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ79.