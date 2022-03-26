عمرو أديب: مدحت شلبي كان يمهد لتسجيل السنغال هدفا أمام المنتخب

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن المعلق الرياضي مدحت شلبي كان يمهد لإحراز منتخب السنغال هدفًا في مرمى المنتخب الوطني بفعل الهجوم الضاغط الذي شكله أسود الترينجا في ذهاب الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» على شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «الدوحة لوحة لسه على مرمى البصر.. إحنا رايحين السنغال نلعب كويس ونعمل إنجاز».

وتابع: «معنديش شك في روح اللاعيبة ووطنيتهم.. لكن الطريقة اللي لعبنا بيها النهاردة مش هتوصلنا للدوحة لوحة».

وأشار إلى أن هناك مصريين تمنوا خسارة المنتخب الوطني بسبب إدراكهم لأهمية المباراة بالنسبة للشعب المصري، وعقب: «لسه الأماني ممكنة».