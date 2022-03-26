الاعتداء بالحجارة على منتخب المغرب بعد الفوز على الكونغو

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تعرض المنتخب المغربي للرشق بالحجارة والمقذوفات من قبل جماهير منتخب كونغو الديمقراطية عقب انتهاء المواجهة بينها والتي أقٌيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب الشهداء ضمن ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم «قطر2022».

وانتظر المنتخب المغربي ساعات داخل ملعب الشهداء حتى تهدئة الأجواء ومغادرة ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

ونجحت قوات الأمن بالكونغو في حماية اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب المغربي وفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، وقام مراقب المباراة بتدوين كافة الأحداث والتي على إثرها قد يقع المنتخب الكونغو في عقوبات كبيرة.

وبذلت الهيئة الدبلوماسية المغربية بالكونغو الديمقراطية، ممثلة في السفير، مجهودات كبيرة لتأمين وصول منتخب أسود الأطلس لمقر إقامته.

وتعادل المنتخب المغربي مع الكونغو الديمقراطية بهدف لكل منها، وستُقام مباراة العودة بينهما يوم الثلاثاء المقبل على ستاد المركب الرياضي محمد الخامس.