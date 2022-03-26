استمرار الحملات الحكومية للتأكد من التزام المخابز بتسعير وأوزان الرغيف

مصدر بالتموين: متابعة يومية على المخابز لضمان إنتاج كميات كافية بجودة عالية.. وإعلان الأسعار بأماكن ظاهرة



شنت الأجهزة المعنية حملات تفتيشية ورقابية فى محافظات الجمهورية، للتأكد من التزام المخابز بقرار مجلس الوزراء بتسعير الخبز السياحى بين 50 و100 قرش، تزامنا مع أول أيام تحرير محاضر ضد المخالفين.

وقال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الحملات الرقابية بدأت أمس، تحرير محاضر ضد المخابز المخالفة لتسعير الخبز السياحى، حيث استمرت طوال الفترة الماضية فى تحذير المخابز فى جميع أنحاء المحافظات من مخالفة القرار.

وأضاف لـ«الشروق»، أن جميع المخابز أصبح لديها علم بالتسعيرة الجديدة، وبالتالى سيتم تحرير المحاضر ضد المخالفين فور ضبطهم، على أن يتم توقيع عقوبات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، مع ضرورة إعلان أسعار الخبز بشكل واضح أمام المواطنين.

وطالب المسئول جميع المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخبز يخالف التسعير المعلن، داعيا أصحاب المخابز للإبلاغ عن أى تاجر يحجم الدقيق الحر عنهم أو يغالى فى تسعيره لهم، حيث سيتم فرض رقابة صارمة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن هناك جهات رقابية متعددة تتابع تنفيذ قرار تسعير الخبز، مثل مديريات التموين فى المحافظات ومسئولى وزارة الصحة لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية، ورجال مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك وفروعه فى المحافظات، مؤكدا أن جميع المفتشين يمتلكون صفة الضبطية القضائية.

من ناحيته قال صابر يسرى، صاحب مخبز بمنطقة حلوان، إن تطبيق أسعار الخبز الجديدة ساهم فى رواج عمليات البيع بشكل كبير، لافتا إلى أن المواطنين متقبلون للأسعار الجديدة، وأصبحت لديهم رغبة فى شراء كميات كبيرة خوفا من ارتفاع أسعاره مرة أخرى.

وقال سيد محمود، بائع خبز بمنطقة حدائق المعادى، إنه يحصل من المخبز على كميات من الخبز بأسعار أقل من التى يتم البيع بها للمواطنين، حتى يتمكن من توفير هامش ربح بنهاية اليوم، حيث يحصل على 11 أو 12 رغيفا صغيرا بسعر 5 جنيهات بحسب ما يحدده صاحب المخبز.

وأعلن خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تشديد الرقابة على المخابز، للتأكد من صحة التراخيص اللازمة والشهادات الصحية للعاملين بها.

وقال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، إن مفتشى الرقابة التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين وإدارة حماية المستهلك، يشنون حملات دورية لمتابعة توزيع أجولة الدقيق البلدى المدعم على المخابز، بالإضافة إلى حملة رقابية للمرور الدورى على المخابز البلدية والسياحية للتأكد من الالتزام بإعلان سعر الرغيف ووزنه.

وفى المنيا، وجه المحافظ أسامة القاضى، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، بالاستمرار فى تنظيم الحملات التموينية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، لمتابعة المخابز ومراقبة الأسعار وضبط محتكرى السلع والمواد الغذائية.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة حملات على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 6 محاضر للمخابز المخالفة بدائرة الوحدة المحلية لقرية صفانية، بسبب نقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد عربى راتب، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى الوادى الجديد، توافر الدقيق بكميات كافية فى جميع المخابز البلدى، مع وجود متابعة يومية على جميع المخابز لضمان إنتاج كميات كافية بجودة عالية، موضحا أنه من المقرر توفير كميات كبيرة من الدقيق بمنافذ البيع بأسعار مخفضة، خلال الأيام المقبلة.

على جانب آخر، قال تامر عبدالباسط صاحب مخبز سياحى فى مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، إن عددا من المخابز فى المدينة لم يحصل على حصصه من الدقيق بسعره المخفض حتى الآن، وأشار حمدى عبدالحميد صاحب مخبز بمنطقة السبعين، إلى أن القرار يطبق فى المخابز المرخصة، بينما يتوقف التوريد للمخابز غير المرخصة لحين تقنين أوضاعها.

وشدد حسام العربى مدير التموين بمحافظة أسوان، على استمرار متابعة المخابز السياحية، للتأكد من تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن التسعير والأوزان، وتحرير محاضر فورية ضد المخالفين.