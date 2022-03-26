تحرير 19 محضرا لمخالفات متنوعة في المحلة

أكد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم السبت، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 19 محضر متنوع، منها 8 محاضر كمامة ، و6 محاضر إشغال طريق

، و2 محضر بيئة ، و3 محاضر نظافة،وذلك خلال 24ساعة.

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 17 مسجدا، و15 مدرسة، و3 مواقف سيارات و2 جمعية زراعية و40 شارعا، و6 مراكز شباب، و4 مقار وحدات محليه قروية، و11 ماكينة صرف ألي بالقرى، و30 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وكان محافظ الغربية، قد شدد على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات في نشر الوعي بضرورة إتباع تلك التعليمات، وأهمية ارتداء الكمامات والحد من التجمعات.