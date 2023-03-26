انتشال 29 جثة لمهاجرين غرقى في سواحل صفاقس التونسية

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انتشل الحرس البحري 29 جثة لمهاجرين غرقى في سواحل صفاقس ومدينة الشابة المجاورة، وأنقذ 11 شخصا، مع تصاعد موجة الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الايطالية.

وعلى امتداد الأسبوع الجاري غرق ما لا يقل عن خمسة قوارب مكتظة بالمهاجرين في سواحل المنطقة في محاولات للوصول إلى الأراضي الإيطالية القريبة.

ووفق بيانات الحرس البحري، التي نشرت اليوم الأحد، فإن أغلب المهاجرين الذين جرى ضبطهم والمفقودين والغرقى ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وقال المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق والاقتصادية والاجتماعية ، الذي يعنى بمسائل الهجرة، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "لا يزال هناك عدد كبير من المفقودين".

وحذرت إيطاليا وعواصم أوروبية من موجات هجرة قياسية من تونس العام الجاري بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة ووسط دعوات بتقديم مساعدات عاجلة للسلطات في تونس.

وكانت السلطات الإيطالية أعلنت أن تونس باتت بلد العبور الأول للمهاجرين إلى أراضيها العام الجاري.