البيت الأبيض: لا نرى ما يدعو لتعديل موقف واشنطن النووي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أنه لا يرى ما يدعو لتعديل موقف واشنطن النووي.

وذكر البيت الأبيض ـ في بيان حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - "إنه لا توجد أية دلائل تشير إلى استعداد روسيا لاستخدام أسلحة نووية، أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالدفاع المشترك لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

يأتي هذا عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستنقل 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية إلى أراضي بيلاروسيا.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأحد، أنها لا ترى أية مؤشرات تدل على استعداد روسيا لاستخدام أسلحة نووية، مؤكدة أنها تراقب الوضع عن كثب خاصة عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نيته نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وقال البنتاجون ـ في بيان حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "اطلعنا على تقارير بشأن وضع الأسلحة النووية في بيلاروس، وسنواصل مراقبة ذلك عن كثب، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يدعو لتعديل الوضع النووي الاستراتيجي للولايات المتحدة".