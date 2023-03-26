زينشينكو: أشعر بإمتنان كبير لبريطانيا لكن سأخوض مباراة أوكرانيا مع إنجلترا بروح قتالية

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قال أولكسندر زينشينكو مدافع ارسنال، إنه سينحي صداقاته جانبا عندما يلتقي المنتخب الأوكراني مع نظيره الإنجليزي اليوم الأحد، على استاد ويمبلي، في افتتاح مشوار الفريقين في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

ولكن زينشينكو اكد أنه سيبقى ممتنا للدعم الذي أظهره زملاؤه وجميع أفراد الشعب البريطاني خلال العام المرير على أوكرانيا، بفعل الغزو العسكري الروسي.

وأضاف زينشينكو في تصريحات تليفزيونية:"أحبهم كثيرا، ولكن للأسف داخل الملعب لا يوجد أصدقاء، لنرى ما سيحدث اليوم".

وتابع: "حظيت بكثير من الدعم من جميع زملائي، لهذا أشعر بقدر كبير من الامتنان".

وأشار "أود أيضا أن أتوجه بخالص الشكر لبريطانيا على مساعدتها ودعمها لنا جميعا الأوكرانيين، لبلدنا وشعبنا وجميع اللاجئين الذين يعيشون هنا".

وختم بالقول "هذا الأمر مهم للغاية بالنسبة لنا، دون دعمكم كان ليصبح الأمر صعبا وقاسيا، نحن نقدر ذلك حقا".