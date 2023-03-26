 الشرطة الكورية الجنوبية تبحث عن مواطنين من كازاخستان فرا من المطار بعد رفض دخولهما - بوابة الشروق
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الشرطة الكورية الجنوبية تبحث عن مواطنين من كازاخستان فرا من المطار بعد رفض دخولهما

أرشيفية
أرشيفية

نشر في: الأحد 26 مارس 2023 - 8:27 ص | آخر تحديث: الأحد 26 مارس 2023 - 8:27 ص

قال مسؤولون اليوم الأحد إن شرطة كوريا الجنوبية تحاول إلقاء القبض على مواطنين من كازاخستان فرا من مطار انتشون الدولي اليوم الأحد، بعد ما تقرر رفض دخولهما البلاد لأسباب غير محددة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المطار القول إن الشخصين ويبلغان من العمر / 21 عاما/ و 18 عاما/ على التوالي تسلقا سياجا بالقرب من مدرج في المطار الساعة الرابعة وعشرين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، بعد كسر نافذة في صالة وصول للخروج من المطار.

وأضاف المطار أنهما كانا ينتظران طائرة لإعادتهما إلى بلادهما، عقب رفض دخولهما كوريا الجنوبية أمس الأول الجمعة. ولم يعرف حتى الآن سبب رفض دخولهما.

وقال رجل شرطة رفض الكشف عن هويته" في الوقت الحالي، تعرفنا على هويتهما، ونتعقبهما".


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