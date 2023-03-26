سكان برلين يصوتون على حياد العاصمة مناخيا بحلول 2030

يتوجه الناخبون في برلين إلى صناديق الاقتراع في وقت لاحق اليوم الأحد ليقرروا ما إذا كانوا يريدون أن تصبح المدينة محايدة مناخيا بحلول عام 2030 وليس بحلول عام 2045 كما كان مخططا سلفا.

ويجب أن يصوت غالبية الناخبين بالموافقة من أجل أن يجري تحويل هذا إلى قانون، كما يجب ألا يقل العدد عن 25 % ممن يحق لهم التصويت. وهذا الرقم يمثل حوالي 608 آلاف صوت بالموافقة.

ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت برلين (0600 بتوقيت جرينتش)، ويحق لحوالي 4ر2 مليون شخص التصويت في الاستفتاء .

ودفعت مجموعة "كليمانوشتارت" البيئية أو (إعادة ضبط المناخ) لإجراء الاستفتاء بعد جمع حوالي 260 ألف توقيع على مدى أربعة أشهر العام الماضي. ويريد النشطاء الضغط على حكومة الولاية لتسريع إجراءات تغير المناخ في العاصمة.

وتريد الحكومة الألمانية تحقيق الحياد المناخي على مستوى البلاد بحلول عام 2045.

ولتحقيق ذلك، يجب خفض الانبعاثات بنحو 95% مقارنة بمستويات عام 1990.

وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس وعمدة برلين فرانتسيسكا جيفي عن شكوكهما في هدف 2030.

وقال شولتس يوم السبت "أنا مقتنع تماما بأن ما شرعت الحكومة الاتحادية في القيام به هو بالضبط الطريق الصحيح، وتحديدا ضمان أننا نقوم بتحديث بلدنا تكنولوجيا".

وقالت عمدة برلين بعبارات صريحة يوم الجمعة: نرى أن من المهم المضي قدما في هذه القضية، ولكن لن يكون من الممكن لبرلين أن تصبح محايدة مناخيا بحلول 2030. يجب إبلاغ الناس بهذا بوضوح، وأي شيء آخر هو هراء".