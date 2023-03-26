شحن 145 ألف طن كلينكر إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء شرق بورسعيد

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استمرار شحن خام الكلينكر إلى الدول الإفريقية المستورد الأول عبر الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد.

واستقبلت قناة السويس، السفينة MANNA القادمة من تركيا لشحن 59 ألف طن من خام الكلينكر إلى غانا.

كما استقبل الميناء السفينة VIENNA WOODN القادمة من تركيا؛ لشحن 48500 طن من خام الكلينكر متجهة إلى كوت ديفوار.

ووصلت إلى الميناء السفينة STRATEGIC HARMONY؛ لشحن 38 ألف طن من خام الكلينكر إلى الدومينيك.

وبحسب بيان إعلامي، اتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء، وعمليات الشحن على الأرصفة.