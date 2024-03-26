علق الإعلامي يوسف الحسيني، على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كبار المصنعين والموردين والمنتجين وممثلي كبار السلاسل التجارية، مشيرًا إلى الاتفاق خلال الاجتماع على خفض الأسعار بنسبة تصل إلى 20%.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، إن «الحكومة تسير في مسار واضح لمعالجة التضخم من جهة، واستخدام الحصيلة الدولارية التي دخلت الدولة على مدار الفترة الماضية بمنتهى الحكمة».

وأضاف: «المهم إن التجار يتظبطوا، الحكومة بتشتغل، لكن التاجر لازم يضبط نفسه حبتين، أنا من أنصار إن اللي ميجيش بدهب المعز هييجي بسيفه»، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن تجار السيارات يخفضون أسعار «الأوفر برايس» وليس الثمن الحقيقي للسيارة، منوهًا أنهم يتذرعون بارتفاع سعر الدولار الجمركي من 31 جنيهًا إلى 46.

وأكمل: «لا يا راجل هو أنت كنت بتدفع من أبو 31، أومال كنت بترفع الأسعار ليه؟؟ ولما كنا نسألهم ليه الدنيا غليت، يقول أنا بدبر العملة بطريقتي أعمل إيه، دلوقتي أنت بتدبر العملة بسعر البنك».

ولفت إلى أن «الدولة نجحت في لقضاء على السوق السوداء»، متوجهًا برسالة للتجار: «متشتغلوناش بقا، كفاية اشتغالات ومضغ لبان على الفاضي.. اللي مش هيجي بالطبطبة مش هياخد غير الكهربا».