هنية: إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية بغزة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل "فشلت في تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية" في حربها على قطاع غزة.

وأفاد بيان صادر عن الحركة، نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء، بأن تصريحات هنية جاءت عقب لقائه ووفد من الحركة، بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران.

وقال هنية إن "الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية من عدوانه على قطاع غزة، وبدأ يفقد غطاءه السياسي"، مضيفاً: "نمر بمرحلة تاريخية وبمنعطف مصيري في سياق الصراع التاريخي مع الكيان الصهيوني في معركة طوفان الأقصى".

وأوضح أن "المعركة دخلت شهرها السادس، بينما الشعب الفلسطيني والمقاومة صامدان أمام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".

وأشار إلى أن "واشنطن أصبحت غير قادرة على فرض إرادتها على المجتمع الدولي، والاحتلال يخسر مظلات الدعم له، وقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار رغم تأخره وفجواته يشير إلى أن الاحتلال بدأ يعيش في عزلة سياسية غير مسبوقة".

وأوضح بيان الحركة أنه خلال اللقاء، بحث هنية مع عبد اللهيان، "مجمل التطورات المتعلقة بالحرب الدائرة على المستوى السياسي والميداني وتداعياتها المختلفة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان".