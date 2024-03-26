الحوثي تعلن استهداف إيلات وسفن أمريكية وبريطانية خلال 72 ساعة

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، استهداف مدينة إيلات جنوب إسرائيل وتنفيذ 6 عمليات عسكرية غالبيتها ضد سفن أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن خلال الساعات الـ72 الماضية.

وأكد المتحدث العسكري للجماعة، يحيي سريع، في بيان متلفز، استمرار عمليات وهجمات الجماعة "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وتدشينا للعام العاشر من الصمود في مواجهة العدوان الأمريكي - البريطاني" على اليمن، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال سريع إن الجماعة "نفذت 6 عمليات عسكرية خلال 72 ساعة الماضية بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار"، مشيرا إلى أنها "نفذت عملية عسكرية استهدفت من خلالها عددا من الأهداف الإسرائيلية في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوب فلسطين المحتلة".

وأوضح المتحدث العسكري للجماعة أنها استهدفت بأربع عمليات مشتركة أربع سفن وهي "ميرسك ساراتوجا" الأمريكية في خليج عدن، و"آيه بي إل ديترويت" الأمريكية في البحرِ الأحمر، و"هوانج بو" البريطانية في البحر الأحمر، و"بريتي ليدي" (ترفع علم مالطا) "التي كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأضاف سريع أن "القوات الجوية التابعة للجماعة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر".

وتابع: "هذه العملياتِ العسكرية تهديها قواتنا لكافة المجاهدين في فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة".

وشدد على استمرار الجماعة "في تنفيذ مزيد من العمليات ضد كافة الأهداف المعادية، وتأكيداً على استمرارِ قرار منع المِلاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربيّ وفي المحيطِ الهنديِّ حتى إيقاف العُدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطينيِّ في قطاع غزة".