رئيس البرلمان التركي: حرب إسرائيل اللاإنسانية على غزة ترقى إلى مجزرة

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إن الحرب اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة "ترقى إلى مستوى مجزرة"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأوضح قورتولموش خلال لقائه مدراء تحرير وسائل إعلام في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، أن العالم الإسلامي دخل شهر رمضان لهذا العام بحزن، مضيفا أن "المذبحة المستمرة في غزة تتجاوز بكثير كونها هجوما ضد الفلسطينيين بغزة.. وأنها عرضة لخطر التحول إلى حرب إقليمية على يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعصابته".

وشدد رئيس البرلمان التركي على "ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة بأقرب وقت لمنع حدوث عواقب أكبر".

واعتبر امتناع واشنطن عن التصويت على مشروع قرار تبنّاه مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، يقضي بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان بأنه "خبر جيد"، إذ اعتادت واشنطن على استخدام الفيتو ضد أي مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة.

وأكد أهمية إنشاء آلية لمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات مخالفة للقانون الدولي، مضيفا: "قوة سلام إحدى أهم التدابير، ولن تتمكن إسرائيل من اتخاذ خطوات بهذه السهولة إذا أمكن تشكيل قوة سلام ويفضل أن تكون من دول إقليمية ضمنها تركيا".