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يستقبل المرسى السياحي بحديقة الفردوس بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، ليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان.

وعلى مدار خمسة ليال بالمسرح المكشوف بالمرسى تقدم باقة منوعة من الفعاليات بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وحتى 20 رمضان، وتقام الفعاليات يوميا في التاسعة مساء.

في أولى الليالي تقدم ابتهالات وتواشيح دينية للشيخ شحاته الزاوي بجانب عرض فيلم وثائقي عن إنجازات الدولة المصرية يستمر عرضه على مدار ليالي الفعاليات، وعروض اكتشاف المواهب طوال فترة الليالي، كما يتضمن البرنامج أمسية شعرية للشاعرين وليد حشمت ومحمود ربيع وعرض فني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للتخت الشرقي بقيادة المايسترو حسام حسني.

وفي اليوم الثاني 17 رمضان تستهل الفعاليات بابتهالات وتواشيح دينية يقدمها الشيخ أحمد مصطفى، كما يتضمن البرنامج أمسية شعرية للشاعرين بهاء توفيق ورأفت عزمي، وعرض فني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيى.



وفي اليوم الثالث 18 ابتهالات وتواشيح دينية يقدمها الشيخ عبد المهيمن صادق، أمسية شعرية للشاعرة سناء عبد الوهاب والدكتورة هند محسن، وعرض فني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية.

وفي اليوم الرابع 19 رمضان ابتهالات وتواشيح دينية يقدمها الشيخ أحمد مصطفى وأمسية شعرية للشاعرين روماني يسري وعطية أبو حراز وعرض فني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية.



وفي اليوم الختامي 20 رمضان ابتهالات وتواشيح دينية، وأمسية شعرية للشاعرين مدثر الخياط، وأشرف عبد الرحيم وعرض فني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية.

ينسق فعاليات برنامج الليالي أحمد حمزة، وتأتي ضمن برنامج مكثف لهيئة قصور الثقافة في "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.