تركيا توقف 147 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش

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أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن التركية أوقفت 147 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن يرلي قايا أشار على حسابه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)، إلى أن القوات التركية شنت العملية في 30محافظة.

ويتهم المشتبه بهم بالانتماء لداعش، وبممارسة أنشطة مسلحة في مناطق النزاع، وبتوفير التمويل للجماعة الإرهابية.

وتشن قوات الأمن التركية مداهمات لملاحقة عناصر تنظيم داعش ردا على الهجمات التي أعلن التنظيم مسؤوليته عنها في البلاد على مدار عدة سنوات، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات .

ومن الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا، هجوم وقع ليلة رأس السنة في عام 2017، واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.