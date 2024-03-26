مناقشة خطة مكافحة الآفات الزراعية الخاصة بالقطاع الزراعي في الوادي الجديد

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أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه تم مناقشة خطة الموسم الصيفي خلال إجتماع الإدارة المركزية للمكافحة، بحضور المهندس عماد بحر، وكيل مديرية الزراعة ومدير ادارة المكافحة.

وأشار إلى مناقشة توفير مبيدات القطن والتصدي لدودة الحشد وإطلاق طفيل التريكوجراما ومعالجة النمل الأبيض وزياد الاعتماد المخصص له لضمان حماية المبانى من أضرار النمل الأبيض والمقاومة الوقائية، وكذلك استخداك بدائل الكلوربرفوس لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.

ولفت إلى إشادة رئيس الإدارة المركزية للمكافحة بوزارة الزراعة بتجربة الوادي الجديد لمكافحة دودة الحشد والتصدي لها، وكذلك فريق عمل مكافحة سوسة النخيل الحمراء والخطة التي تعمل بها المحافظة للقضاء على سوسة النخيل وحماية النخيل من أضرار السوسة.

جدير بالذكر أن القطاع الزراعى بالوادى الجديد والإدارات الزراعية بالمراكز الإدارية تضم عدد كبير من مواتير مقاومة الآفات ورش المحاصيل الزراعية وحمايتها الحشائش الضارة وكذلك المقاومة المستمرة لسوسة النخيل الحمراء، وحماية ثمار البلح من اكاروس الغبيره ودودة ثمار الرومان وغيرها من الآفات التى تصيب محصول البلح.