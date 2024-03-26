يستعد مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، لإقامة احتفالية كبرى بليلة القدر، كونه يعد أيقونة إسلامية معمارية بمنطقة السوق التجاري القديم، ويقصده آلاف السائحين المترددين على مدينة شرم الشيخ.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إنه جار تطوير وصيانة المسجد داخليًا وخارجيًا، ضمن خطة تطوير المساجد على مستوى المحافظة.

وأوضح أن المسجد حصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ) الأولى.

وتابع وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن مسجد الصحابة يعد أول مسجد حصل على هذه الشهادة على مستوى الجمهورية، وليس على مستوى محافظة جنوب سيناء فقط، لما يتميز به من تصميم معماري فريد يعبر فن العمارة الإسلامية في العصر الحديث، وقبل على زيارته السائحين من مختلف الجنسيات.

وحرص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على متابعة أعمال تطوير وصيانة مسجد الصحابة

وأكد أن أعمال التطوير تجري مع الحفاظ على المظهر التراثي للمسجد، كونه مزارا هاما لضيوف المحافظة، ومزار رئيسي في البرامج السياحية بشرم الشيخ من مختلف الجنسيات.

وأشار إلى أن أعمال التطوير تتضمن صيانة المسجد من الداخل والخارج، والفرش والإنارة والصيانة الخارجية للمسجد، وصيانة النافورة واللاند سكيب، لافتًا إلى أنه سيجري افتتاحه في ليلة القدر، وتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة.

وتفقد المحافظ، أعمال التطوير بالسوق القديم، وخاصة مصر القديم.

وشدد على الالتزام بالتعليمات الصادرة بالمواعيد المقررة لدخول السيارات للسوق مساءً لإتاحة الفرصة أمام رواد وزوار السوق القديم للاستمتاع.

جدير بالذكر، أن مسجد الصحابة يمزج بين الطراز الفاطمي والمملوكي والكنائسي والعثماني، ويضم مأذنتين ارتفاع كل منهما 76 مترًا، ويستوعب أكثر من 3 آلاف مصلى، وتبلغ مساحة صحن المسجد الرئيسي 1800 متر مربع، وارتفاعه 35 مترا، ويتضمن رواق سفلي به مظلتين للصلاة في أول دور، و36 دورة مياه، ويضم المسجد مكتبة ثقافية إسلامية علمية تحتوي على المطبوعات وإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مترجمة بلغات مختلفة.