خفض دعم الوقود من 154 مليار جنيه إلى 75 مليارا في مشروع الموازنة الجديدة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

● مخصصات دعم الوقود والكهرباء في الموازنة الجديدة

استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ونحو 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

● استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن ترشيد الدعم والتحريك التدريجي لأسعار الوقود للوصول إلى سعر التوازن يعد من الجوانب المهمة في عملية الإصلاح.

● دعم السولار والبوتاجاز رغم رفع الدعم التدريجي

أكد الحمصاني أن الدولة مستمرة في دعم بعض المواد البترولية للحفاظ على سعر متوازن للسولار، موضحًا أن دعم الوقود سينتهي بحلول 2025، لكن سيظل هناك دعم للسولار والبوتاجاز لتخفيف الأثر على محدودي الدخل، على أن يتم تغطية هذا الدعم من المواد البترولية الأخرى.

● تحقيق التوازن بين تكلفة الوقود وسعر بيعه

أوضح الحمصاني أن الهدف النهائي هو تحقيق التوازن بين التكلفة الحقيقية للوقود وسعر بيعه، مشددًا على أن السولار لن يُباع بسعره الحقيقي لتجنب التأثير السلبي على محدودي الدخل وأسعار السلع.

● مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة عام 2024-2025

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، إن دعم المواد البترولية في موازنة 2024/2025 بلغ 154.5 مليار جنيه، مقارنة بـ119.3 مليار جنيه في الموازنة السابقة، بزيادة 35.1 مليار جنيه بنسبة 29.4٪، كما تم تخصيص 40.5 مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة دعم الصادرات والصناعة.