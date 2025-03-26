أكد الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، أن شهر رمضان تميز بفضائل الزمان والمكان والحال، وشرفه الله بنزول الكتب السماوية، مما ينبئ عن خصوصية هذا الشهر ويستوجب على العبد اغتنام أيامه المعدودة واستحضار النية لكل أفعال الخير.

وأشار الهواري إلى أهمية سلامة القلب في جميع المعاملات، موضحًا أن صلاح القلب يترتب عليه صلاح الجوارح، فإذا سلم القلب سلمت كل الجوارح.

وأوصى الوافدين بشكر الله على أن أبقاهم لهذا الشهر، والمداومة على الحمد والاعتراف بنعمه، مؤكدًا ضرورة احترام هذا الشهر وتوقيره، وتجنب كل ما يؤدي إلى إفساد الأعمال الصالحة.

جاء ذلك خلال ملتقى ثقافات الشعوب، الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب بالتعاون مع لجنة الطالب الوافد بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين.