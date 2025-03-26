محافظ أسيوط يلتقي مديري الإدارات التعليمية ويؤكد أهمية تحسين مستوى الطلاب

التقى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مديري الإدارات التعليمية بالمراكز، وذلك في قاعة الاجتماعات بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بحي شرق مدينة أسيوط، لمناقشة سبل تحسين مستوى التعليم وتطوير أداء المدارس والتغلب على المعوقات.

حضر اللقاء محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني، وسيد الشريف، مدير الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ، خلال كلمته، ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الطلاب في جميع المراحل التعليمية، مشددًا على أهمية متابعة التقييمات الأسبوعية، وإعادة الانضباط داخل المدارس، والاهتمام بانتظام الحضور والغياب، والالتزام بجداول الحصص.

وأشار إلى أهمية دعم المدرسين والاهتمام بتقديم تعليم جيد للطلاب، مؤكدا أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم والاهتمام بالنشء وتعزيز الانتماء للوطن.

وأكد المحافظ أهمية التنسيق بين مديرية التعليم والإدارات التعليمية ورؤساء المراكز والقرى والأحياء فيما يتعلق بنظافة المدارس ورفع المخلفات لضمان بيئة تعليمية ملائمة.

وشدد على ضرورة تشكيل مجالس أمناء وآباء ومعلمين في جميع المدارس بالمحافظة بشكل فعّال، مشيرًا إلى أهمية دورها في رعاية الطلاب تربويًا والمساهمة في حل المشكلات التعليمية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون لتفعيل المشاركة المجتمعية وتحقيق أفضل معايير الجودة في التعليم، وذلك من أجل إعداد أجيال قادرة على بناء مستقبل الوطن.