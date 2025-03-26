11 شهيدا ومصابون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

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لليوم التاسع على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استئناف عدوانه وحرب الإبادة على قطاع غزة، وشن غاراته الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع.

وبحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، ارتفع عدد الشهداء في الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر يوم الأربعاء إلى 11 شهيدًا.

واستشهد صباح اليوم، مواطن، في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد رجل وامرأة، وإصابة ثالث، جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأوضح أن الشهيدين هما: انتصار مصطفى عيسى اللحام (69 عامًا) ومحمد خالد خضر صقر (26 عامًا).

وفي سياق متصل، استشهد وليد حسين وطفله وليد أمير حسين وأصيب عدد آخر، إثر قصف شقة سكنية في مخيم البريج وسط القطاع.

وفي شمالي القطاع، أفاد مراسل الوكالة باستشهاد ثملنية مواطنين وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة النجار في جباليا البلد.

وذكر أن طائرة مروحية إسرائيلية «أباتشي» جددت إطلاق النار شرقي حيي الشجاعية والزيتون في مدينة غزة.

وأضاف أن مدفعية الاحتلال استهدفت صباح اليوم، حي الشجاعية شرقي غزة، منوها أن آليات الاحتلال تطلق النار بكثافة في حي الزيتون.

وفي السياق، قصفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم، شمالي قطاع غزة.

وأطلقت دبابات الاحتلال النار شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس، والمناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح جنوبي القطاع.

وفجر الثلاثاء الماضي، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وحسب وزارة الصحة، استشهد منذ 18 مارس الجاري، 792 مواطنًا وأصيب 1663 آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال والمسنين.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.