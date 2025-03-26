 الناتو يعلن مقتل الجنود الأمريكيين الأربعة المفقودين في ليتوانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الناتو يعلن مقتل الجنود الأمريكيين الأربعة المفقودين في ليتوانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 مارس 2025 - 8:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 مارس 2025 - 8:25 م

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، اليوم الأربعاء، مقتل الجنود الأمريكيين الأربعة الذين فقدوا أثناء تدريب في ليتوانيا، لكنه قال إنه لا تتوفر لديه التفاصيل بعد.  

واكتفى مسؤول أمريكي بالقول إن الجنود الأربعة تعرضوا لحادث أثناء التدريب. ورفض المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، التعليق على حالة الجنود.

وعبر روته خلال زيارته لوارسو عن مواساته لعائلات الجنود وللولايات المتحدة.

وقال روته للصحفيين في وارسو "وردت الأنباء عن مقتل أربعة جنود أمريكيين في حادث في ليتوانيا. ولا تزال هذه معلومات أولية، لذا لا نعرف التفاصيل بعد. وهذه حقا أخبار مأساوية، ونعبر عن مواساتنا لعائلات الجنود وأحبائهم".

 


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