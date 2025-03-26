مكتب زيلينسكي: قصف روسي استهدف ما لا يقل عن 8 منشآت للطاقة في أوكرانيا

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل اليوم الأربعاء، عن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قوله إن ما لا يقل عن 8 منشآت للطاقة في أوكرانيا تعرضت لقصف روسي منذ 18 مارس، رغم إعلان موسكو عن وقف ضرباتها على منشآت الطاقة.

وأمس الثلاثاء، أعلن البيت الأبيض توصل الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى اتفاق بشأن حظر الهجمات على منشآت الطاقة، وذلك في ختام المحادثات بين وفدي البلدين بالسعودية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجمات على البنية التحتية للطاقة في بلاده يمكن أن تتوقف اعتبارًا من اليوم.

وأوضح زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي في كييف، أنه نتيجة للمحادثات التي استضافتها السعودية، تم التوصل إلى اتفاق لوقف الهجمات على منشآت الطاقة في أوكرانيا وروسيا، وفقًا لوكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف: "تم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي على أن وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة لبلادنا يمكن أن يبدأ اليوم"، معربًا عن اعتقاده بإمكانية وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة اعتبارًا من اليوم، ومؤكدًا استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب.

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا سترد في حال انتهاك روسيا لاتفاق وقف إطلاق النار، قائلًا: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان تطبيق الاتفاقات في أوكرانيا وعدم شن أي هجمات".