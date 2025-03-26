اتهام مدرب كندا بالتورط في إصابة ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ

اتهم نادال هوسيه وكيل ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ، منتخب كندا ومدربه جيسي مارش بإشراك اللاعب في مباراة أمريكا يوم السبت الماضي رغم تأكيد ديفيز بعدم جاهزيته البدنية.

وصرح هوسيه لصحيفة (ميونخنر ميركور) الألمانية "لقد فوجئت بمشاركة ديفيز أساسيا، رغم قوله أنه غير قادر على اللعب".

وأضاف "أخبرني مصدر في الاتحاد الكندي لكرة القدم مساء الجمعة أن ألفونسو لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية، لكنه قد يشارك لدقائق قليلة، وأكدت له أن اللاعب لا ينبغي أن يشارك على الإطلاق".

وتابع "كان يجب على المدرب جيسي مارش أن يدير الأمربشكل أفضل، لتجنب ما حدث".

واختتم "كان يجب على مارش أن يستفيد من تجاربه السابقة في العمل مع الأندية مثل لايبزج، بأنه لا يجب المخاطرة بإشراك لاعب طالما أنه غير جاهز تماما".

وكان نادي بايرن ميونخ الألماني أعلن أن ألفونسو ديفيز سيغيب لأشهر طويلة عن الملاعب بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة.