الزمالك يستعيد الجزيري قبل مواجهة سيراميكا

وصل إلى القاهرة عصر اليوم الأربعاء، التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمهيداً للانتظام في تدريبات الأبيض، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

جاء ذلك عقب إنتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في مباراتي ليبيريا ومالاوي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ومن المقرر أن ينتظم الجزيري في تدريبات الزمالك غداً الخميس، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.