ضبط 500 كيلو جرام أسماك مجمدة ومملحة مجهولة المصدر في كفر الشيخ

أعلن اللواء علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ حملات رقابية مفاجئة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية العامة بمشاركة فرق متخصصة من التموين والطب البيطري، تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والدكتور فتحي عبد العال، وكيل الوزارة- مدير عام الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من السلع المجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط 250 كجم سمك مجمد مجهول المصدر، و250 كجم رنجة مجهولة المصدر، 5 كجم لحوم ذبح خارج المجزر الحكومي بالمخالفة للقانون.

وتم تحرير المحاضر اللازمة عن تلك المخالفات، بالمحضر رقم 3818 جنح الرياض لسنة 2025، والمحضر رقم 3819 جنح الرياض لسنة 2025 بتلك المخالفات، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على المتابعة الدقيقة من الجهات المعنية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع تكثيف الرقابة على الأسواق، مؤكداً أن محافظة كفر الشيخ لن تتهاون في مكافحة أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة للمواطنين، من خلال عمل الجهات المعنية على مدار الساعة بما يضمن سلامة السلع المقدمة للمواطنين.