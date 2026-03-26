إلغاء الإطلاق التجريبي الثاني لصاروخ سبكتروم الألماني في النرويج

تم إلغاء الإطلاق التجريبي الثاني لصاروخ سبكتروم التابع لشركة إيزار أيروسبيس الألمانية الناشئة قبل لحظات من الإقلاع في محطة الفضاء أندويا في النرويج مساء الأربعاء.

وأوضحت الشركة أن الإطلاق "تم إلغاؤه أثناء التسلسل التلقائي" بعد "توقف في العد التنازلي بسبب انتهاك منطقة الخطر من قبل قارب غير مصرح له"، مشيرة إلى أن إعادة ضبط العد التنازلي تجاوزت نافذة الإطلاق المحددة.

وتأسست شركة إيزار أيروسبيس، ومقرها ميونخ في 2018، وتعد منافسا أوروبيا لشركتي سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك وبلو أوريجن التابعة لجيف بيزوس.

وبما أن هذه كانت المحاولة الثانية للشركة فقط، فقد كان النجاح غير مضمون مسبقا. ففي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، وضع الرئيس التنفيذي الشريك المؤسس دانيال متزلر هدفا متواضعا نسبيا، قائلا إن الشركة ترغب في "إظهار تقدم ملموس"، مشيرا إلى سبيس إكس التي احتاجت إلى أربع محاولات للوصول إلى الفضاء.

وتخطط إيزار أيروسبيس لمزيد من الإطلاقات هذا العام، كما أن بناء صاروخ سبكتروم الثالث متقدم بالفعل.

وكان من المقرر أن يطلق الصاروخ في يناير، لكن الشركة أجلت الإطلاق لمدة شهرين بسبب صمام معيب.

ويهدف صاروخ سبكتروم إلى نقل الأقمار الاصطناعية المدنية والعسكرية إلى مدار الأرض المنخفض. ويشكل نجاح المهمة خطوة كبيرة لصناعة الفضاء الأوروبية، وقد يتيح إطلاق الأقمار الاصطناعية من القارة باستخدام صواريخ أوروبية الصنع.