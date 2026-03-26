مسئول أوروبي: الحرب على إيران تهديد رئيسي للاستقرار المالي

• نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي تحدث عن بروز نموذج عالمي جديد يواجه فيه حكم القانون تحديا من حكم القوة، في إشارة إلى سياسات ترامب

اعتبر لويس دي غيندوس نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية المستمرة على إيران منذ 28 فبراير الماضي تشكل "تهديدا رئيسيا للاستقرار المالي".

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر "البنك المركزي الأوروبي ومراقبوه"، الذي ينظمه معهد الاستقرار النقدي والمالي بجامعة غوته في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وتسببت الحرب ورد إيران عليها في ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، مع مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية، ولا سيما على صعيد تفاقم مستويات التضخم.

دي غيندوس قال إن "الحرب في الشرق الأوسط تمثل تجسيدا حادا للمخاطر الجيوسياسية التي برزت بشكل كبير في التحليلات الاقتصادية".

وأضاف: "يمر نحو 20 بالمئة من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم عبر مضيق هرمز، ومع توقف حركة الشحن تقريبا، نواجه صدمة في الإمدادات يُرجح أن تكون لها تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي".

وردا على العدوان، قيدت إيران المرور من المضيق، وشنت هجمات على ما تقول إنها أهداف أمريكية في دول عربية، لكن بعضها استهدف منشآت للطاقة، ما أدى إلى خفض إنتاجها.

وزاد دي غيندوس أن الحرب الراهنة تمثل "تهديدا رئيسيا للاستقرار المالي".

واعتبر أن حجم التأثير وتداعياته على الأسعار والاستقرار المالي "سيتوقف على مدى اتساع نطاق الحرب ومدتها".

وتابع: "العالم شهد منذ العام الماضي تحولات كبيرة في التجارة والسياسة الخارجية الأمريكية، وتآكلا خطيرا للنظام متعدد الأطراف الذي لطالما دعم التجارة العالمية وعزز الازدهار والاستقرار الأوروبيين".

ومنتقدا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال دي غيندوس: "برز نموذج عالمي جديد يواجه فيه حكم القانون تحديا من حكم القوة".

وتتعرض إيران للعدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو 2025.