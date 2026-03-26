اتهام رجل في فلوريدا بتهديد قاعدة جوية أمريكية بعد العثور على طرد مشبوه

وجهت السلطات إلى رجل من ولاية فلوريدا تهمة إجراء مكالمات هاتفية تهديدية إلى قاعدة ماكديل الجوية في تامبا، وذلك بعد يومين من العثور على طرد مشبوه خارج إحدى البوابات، دون أن يتهمه المحققون بزرع أي عبوات.

وأفادت شكوى جنائية قُدمت أمام محكمة اتحادية في تامبا بأن الرجل 35 عاما ويقيم في بالم هاربر، وُجهت إليه التهمة على خلفية مكالمة هاتفية أجراها مع القاعدة في 18 مارس وتم توقيفه يوم الاثنين.

وبحسب الشكوى، أجرى الرجل اتصالين هاتفيين بالقاعدة صباح 18 مارس، وأطلق خلالهما تهديدات إلى من ردوا عليه، في إشارة على ما يبدو إلى الطرد المشبوه الذي عُثر عليه في 16 مارس وعلى إثر ذلك، فرضت السلطات إغلاقا على القاعدة وأمرت جميع الموجودين فيها بالبقاء في أماكنهم لعدة ساعات.

وأوضحت الشكوى أن السلطات تمكنت من تتبع رقم هاتف المتصل، والحصول على بيانات مواقع الهاتف الخلوي، وتأكيد وجوده في مواقع محددة خلال الأيام التي سبقت مكالمة 18 مارس.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، يوم الجمعة، إن الطرد المشبوه احتوى على "مواد يحتمل أن تكون متفجرة"، ولا تزال التحليلات الإضافية جارية بشأنه.

وتقع القيادة المركزية الأمريكية داخل قاعدة ماكديل، وهي المسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط ووسط آسيا وأجزاء من جنوب آسيا. وتعد القاعدة واحدة من المنشآت العسكرية الأمريكية التي رفعت درجة التأهب منذ اندلاع الحرب في إيران.