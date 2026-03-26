رئيس الوزراء العراقي والرئيس الفرنسي يؤكدان أهمية تكثيف دعم الحلول السلمية للأزمات

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - خلال اتصال هاتفي - أهمية تكثيف التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات، والعمل على دعم الحلول السلمية للأزمات بما يضمن سيادة الدول وأمن أراضيها.

واستعرض الجانبان - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأربعاء - آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، في ظل استمرار الحرب وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة، خصوصا على أسواق الطاقة والاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد "السوداني" أهمية وقوف فرنسا إلى جانب العراق في شكواه المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن الاعتداءات على القوات العراقية، بوصفها أحد الأعضاء الدائمين بالمجلس.

وأدان الجانبان الاعتداءات التي تتعرض لها القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها، بوصفها أمرا مرفوضا وانتهاكا لسيادته وللمواثيق والقوانين الدولية.