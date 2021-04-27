البلتاجي لـ«الشروق»: تأجيل السوبر الإفريقي لليد والبطولة الإفريقية إلى أغسطس بالمغرب 

قال مدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد في تصريح خاص ل"الشروق" أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي برئاسة منصورو أريمو، قرر تأجيل السوبر الإفريقي والبطولة الإفريقية للأندية أبطال الكئوس، إلى شهر أغسطس المقبل، وكان مقررا لهما ١٧ مايو المقبل في مدينة أغادير المغربية.

وأوضح البلتاجي، أن قرار التأجيل جاء بعد الاجتماع الافتراضي الذي عقده المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي مع مندوبي الأندية المشاركة في السوبر الإفريقي الذي يجمع بين الزمالك والنجم الساحلي، والبطولة الإفريقية للأندية، مع الاتحاد المغربي المنظم للبطولتين، وناقش المجتمعون خلاله أزمة تعليق الطيران بسبب فيروس كورونا.

وأشار البلتاجي إلى أن منصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي سيقوم بزيارة إلى المغرب في وقت لاحق، للاجتماع مع وزير الرياضة المغربي للتأكيد على الضمانات المطلوبة من المغرب لتنظيم السوبر وبطولة الأندية، وكذلك الاطمئنان على استعدادات المغرب لتنظيم كأس الأمم الإفريقية للرجال المقرر لها يناير المقبل.