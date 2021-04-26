بلغاريا تقترب من انتخابات مبكرة مع فشل تشكيل حكومة حتى الآن

تقترب بلغاريا من إجراء انتخابات مبكرة مع فشل ثاني أكبر الأحزاب الفائزة في الانتخابات فى تشكيل الحكومة، حيث لم يتبق سوى محاولة واحدة أخرى قبل اللجوء لإجراء تصويت مبكر.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين إنه إذا فشلت المحاولة الثالثة لتشكيل حكومة مدعومة من الأغلبية، فقد يتم إجراء الانتخابات المبكرة في وقت قريب يمكن أن يكون في يوليو.

وتأتي حالة الغموض السياسي في الوقت الذي تستعد فيه بلغاريا لتوزيع مليارات اليورو في إطار تمويل الاتحاد الأوروبي للمساعدة في التغلب على أزمة فيروس كورونا. كما تريد اعتماد اليورو في عام 2024.

وقال مقدم البرامج الحوارية والموسيقي ستانيسلاف تريفونوف، الذي احتل حزبه المركز الثاني في انتخابات 4 أبريل، اليوم الاثنين إنه لن يحاول تشكيل حكومة بسبب الافتقار لشركاء ائتلاف جديرين بالثقة.

وتعهد تريفونوف، الذي فاز حزبه بـ51 مقعدا في البرلمان المؤلف من 240 عضوا، بعدم التعاون مع أي من الأحزاب التقليدية الكبيرة على الرغم من سعي جميع الفصائل للحصول على دعمه.

وقال عبر صفحته على فيسبوك: "الدعم المعروض يأتي من منطلق مسائل سياسية ضارة وتتسم بالجشع، وثبت أنها خطيرة.. هذا ليس دعما، إنه تبعية".

وبمجرد اكتمال محاولة تريفونوف، سوف يختار الرئيس رومين راديف فصيلا ثالثا لمحاولة تشكيل الحكومة قبل تعيين حكومة مؤقتة وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.