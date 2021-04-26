مصر للطيران: زيادة عدد الرحلات بين القاهرة وموسكو إلى 6 أسبوعيًا

تستهدف شركة مصر للطيران زيادة عدد رحلاتها بين مطارى القاهرة وموسكو، إلى 6 رحلات أسبوعيا خلال الفترة المقبلة، بحسب الطيار عمرو أبو العينين، القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

قال رئيس الشركة لـ«الشروق» إن «مصر للطيران» تسير حاليا 5 رحلات أسبوعيا بين مطارى القاهرة وموسكو، فيما ينظم الجانب الروسى 3 رحلات طيران أسبوعيا.

ورحب أبو العينين بقرار عودة رحلات الجانب الروسى إلى المدن السياحية فى شرم الشيخ والغردقة، ما يعزز من قدرة مصر للطيران على تنظيم رحلات إضافية إلى روسيا خلال الفترة المقبلة.

وبحسب أبو العينين فإن شركته تمكنت من ضم طائرات جديدة خلال العام الحالى، بهدف زيادة عدد الرحلات التى تنظمها إلى المدن الأوروبية.

وقررت «مصر للطيران» فى وقت سابق، تسيير رحلتين بين مطارى شرم الشيخ والغردقة خلال الفترة المقبلة.

بدروه أكد الكابتن باسم عبدالكريم، مساعد وزير الطيران، أن المطارات المحلية كانت تستقبل 3 ملايين سائح روسى سنويا، مضيفا أن مطارى شرم الشيخ والغردقة تم تجهيزهما على أعلى مستوى بغرض التمكن من استقبال الرحلات الروسية بعد قرار عودتهم إلى المدن السياحية.

وفى وقت سابق، أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اتفق مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين، بما فى ذلك مطارا الغردقة وشرم الشيخ.

وأضاف راضى أن الرئيسين تناولا خلال اتصال هاتفى، التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون فى قطاع السياحة.