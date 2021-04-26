مستشار وزير الزراعة: إعادة استخدام المياه بعد معالجتها هدف قومي

قال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة ومحافظ الفيوم الأسبق، إن قطاع الزراعة في مصر يستهلك 80 إلى 82% من الموارد المائية المتاحة.



وأشار نصار إلى أن استصلاح الأراضي الجديدة وزيادة السكان يمثلان تحدٍ خاص في العجز في الموارد المائية بالنسبة للطلب عليها.



جاء ذلك خلال الحوار الوطني الرابع لإعادة استخدام المياه في مصر، الذي نظمه مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، عبر الفيديو كونفرانس؛ للاتفاق على "الأهداف الوطنية والمحلية لإعادة استخدام المياه حتى عام 2030"، والتي أعدها المركز في إطار مشروع ReWater بتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية، وبالاشتراك مع المعهد الدولي لإدارة المياه.



وأضاف أن الهدف الرئيسي في القطاع الزراعي هو الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية المتاحة وخاصة الموارد المائية، وأنه هدف رئيسي من أهداف الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة 2030.



وأشار نصار إلى أن إعادة استخدام المياه بعد معالجتها يعتبر هدف رئيسي من أهداف ترشيد الموارد المائية، وأن الحصول على أعلى عائد من استخدام نقطة المياه يعد من أهداف وزارة الزراعة.



كما نوه إلى التعاون بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة في تبني استخدام أساليب الري الحديثة في الصعيد والري السطحي المطور في الدلتا، وتجنب الزراعات الشرهة للمياه، وأن هذا الحوار الوطني يعتبر خطوة هامة في سبيل وضع خارطة طريق وطنية لإعادة استخدام المياه بعد معالجتها في الاستخدامات المختلفة والذي يعتبر هدفا قوميا.