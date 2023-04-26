تحدّث الفنان أحمد عبدالله، عن دوره مسلسل جعفر العمدة الذي جسّد فيه شخصية "كارم" وعُرض في السباق الدرامي الرمضاني المنصرم.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «8 الصبح» عبر شاشة «dmc»، اليوم الأربعاء، إن المسلسل يمثّل شهادة ميلاد فنية له، من خلال ما لمسه من حب الجمهور له في أعقاب الدور.



وأضاف أنه مَدين بالفضل لله سبحانه وتعالى أولا على هذا النجاح، ثم المخرج والمؤلف محمد سامي، موضحا أنّهم تسلموا سيناريو المسلسل قبل التصوير بشهرين ولامسوا منذ اللحظة الأولى أن كل دور في المسلسل سيكون علامة فارقة.



واعتبر أنّ هذا الأمر يعبر عن مهارة المخرج والمؤلف الذي استطاع أن يقود العمل بدرجة كبيرة من الإقناع والمهنية حتى وصل إلى قلوب الجمهور، لافتا إلى أنه لامس ارتباطا بين العمل والجمهور منذ حلقته الثالثة على وجه التحديد.



وتطرق للحديث عن العمل مع الفنان محمد رمضان، قائلا إنه نجم كبير وله جمهور عظيم، مشيرا إلى أنه كان يتوقع أن يواجه بعض الحواجز في العمل، لكنه لفت إلى أنه وجد تواضعا كبيرا من رمضان، باعتبار أن الهدف النهائي بالنسبة له هو نجاح المشروع.



وأوضح أن رمضان كان يحرص على جبر الخاطر تجاه الممثلين الصغار أو أولئك الذين ليس لهم دور كبير في المسلسل، وذلك بهدف كسر الحواجز بينهم.







ومسلسل «جعفر العمدة» تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لمى كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبد الله.



وتدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة (محمد رمضان) الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.