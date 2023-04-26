إيطاليا مرشحة لاستضافة مؤتمر تعافي أوكرانيا عام 2025

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، أن إيطاليا مرشحة لاستضافة مؤتمر تعافي أوكرانيا في عام 2025.

وجاء ذلك الإعلان خلال الجلسة العامة لمؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا في قصر المؤتمرات بالعاصمة الإيطالية روما.

وقالت ميلوني: "سنواصل تقديم كل الدعم اللازم لأوكرانيا أيضا فيما يخص خطة السلام المكونة من 10 نقاط التي قدمها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي"، بحسب موقع "ديكود 39" الإيطالي.

وأكدت ميلوني: "نؤمن بالحل الدبلوماسي للصراع بشرط أننا لا نعتقد أن الحل يمكن أن يأتي مع استسلام بلد مهاجم، لأنه سيكون غير عادل".

كما جددت ميلوني، تأكيد أن إيطاليا ستواصل القيام بدورها بـ360 درجة في دعم أوكرانيا على المستوى الاقتصادي والعسكري وإعادة الإعمار اليوم وغداً.

وعبرت رئيسة الوزراء الإيطالية عن القناعة بأن مستقبل أوكرانيا سيكون مع السلام والرفاهية وأوروبيًا بشكل متزايد، ذاكرا أن الحديث عن إعادة الإعمار يعني الرهان على انتصار "كييف" و"على نهاية الصراع".

وتابعت ميلوني أن إعادة إعمار أوكرانيا "أمر يهمنا" لأنها قطعة من إعادة الإعمار الأوروبية، مضيفة: اليوم الاستثمار في إعادة الإعمار ليس محفوفاً بالمخاطر ومن وجهة نظرنا هو أحد أكثر الاستثمارات بعيدة النظر التي يمكن القيام بها في الوقت الحالي.

من جهته، شكر الرئيس الأوكراني، ميلوني باللغة الإيطالية عبر الفيديو، قائلاً: "أريد أن أشكر جيورجيا شخصيًا على هذه الكلمات. شكراً لإيطاليا على الدعم.. المجد لإيطاليا وأوكرانيا".

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده لن تتنازل عن أراضيها، متابعا: "حتى لو تم تدمير العديد من الأراضي، نريد إعادة بنائها بهدف إمكانية العيش بأمان".

بدوره، عبر وزير المشاريع وصُنع في إيطاليا أدولفو أورسو، خلال الجلسة العامة للمؤتمر نفسه، عن الأمل في البدء بإعادة إعمار أوكرانيا في أسرع وقت ممكن. واستدرك قائلاً: انطلق ذلك بالفعل اليوم.

وأكد أورسو أن إيطاليا ستقف "دائمًا" إلى جانب أوكرانيا "لأننا يجب أن ندعمكم في المسار الذي سيقودكم إلى الوطن الأوروبي المشترك"، بحسب تعبيره.

من جهته، قال وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، في مداخلته: إن "التزامنا الجماعي بالتطلع إلى إعادة الإعمار يرى في الاتحاد الأوروبي لاعبًا رئيسيًا وملاذًا طبيعيًا وآمنًا لأوكرانيا".