النقل: التنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستقبال العائدين من السودان عبر منفذي قسطل وأرقين

تواصل الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية (الأجهزة الأمنية- وزارة الخارجية- وزارة المالية- وزارة الصحة- الهلال الأحمر وغيرها من الجهات المختصة) لتقديم كافة التسهيلات للعائدين من السودان من المصريين ومن الجنسيات الأخرى لمختلف دول العالم عبر منفذي قسطل وأرقين البريين والحدوديين مع السودان، حيث تم فتح نقاط متقدمة من الهلال الأحمر المصري في الميناءين وتوفير مزيد من عربات الإسعاف في الميناءين بالتنسيق مع الإسعاف المصري.

كما تم التنسيق مع كافة الجهات العاملة داخل الميناءين مثل الإدارة العامة لأمن الموانئ وإدارة الجوازات والجمارك وغيرها من الجهات حيث تم زيادة العاملين بالمنفذين من هذه الجهات وذلك لاستيعاب كثافة العائدين من السودان من مختلف الجنسيات لسرعة إنهاء كافة إجراءات الوصول وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، كما قامت الهيئة بتدبير عدد من الاستراحات الخاصة بالعاملين الذين انضموا على فريق العمل الأصلي بالميناءين وتم إعفاء الأشخاص ممن لا يملك نقوداً من رسوم الوصول.



يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة وكافة الوزارات المعنية بتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات وسبل الراحة للعائدين من السودان، وفى ضوء متابعة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مع رئيس وقيادات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية على مدار الساعة وتقديم كافة التسهيلات للمصريين العائدين من السودان وتوفير كافة سبل الراحة لهم.



كما أشار بيان الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة إلى أنه في إطار استقبال الميناءين لعدد كبير من العائدين من مختلف الدول فقد قامت السفارات الأجنبية في مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة النقل والجهات المعنية بمصر لاستقبال مواطنيهم العائدين مثل دولتي المجر والصين، وتم تقديم كافة أنواع التسهيلات والرعاية لهم، حيث قام مسئولو السفارة الصينية بتقديم درع شرفي لمدير ميناء قسطل للمجهودات التي قامت بها إدارة الميناء في إنهاء إجراءات العائدين من السودان من الجالية الصينية بالسودان وتقديم كافة أنواع التسهيلات والرعاية لهم، كما قدم مسئولو السفارة الصينية الشكر للقيادة السياسية في مصر وكافة الأجهزة العاملة في الميناء على ما تم تقديمه من إجراءات وتسهيلات لاستقبال الصينيين العائدين من السودان.



وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد العائدين من السودان عبر منفذ قسطل البري من مختلف الجنسيات خلال الفترة من 21- 25 مايو 2023 (1297 عائدا)، كما وصل عدد العائدين من السودان عبر منفذ ارقين البري من مختلف الجنسيات خلال الفترة من 21- 25 مايو 2023 (8897 عائدا).



وفي السياق ذاته قام جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بتوفير أتوبيسات لنقل العائدين من السودان من معبر ارقين إلى كافة أنحاء مصر، وكذلك التنسيق مع سائقي الشاحنات المصرية في دنقلة والخرطوم، لنقل الطلبة وبعض العائلات المصرية حتى معبر أرقين وكذلك التنسيق مع الهلال الأحمر المصري بتوفير الوجبات والأدوية اللازمة للعائدين من السودان.