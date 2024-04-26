ختام مهرجان الجامعة الأمريكية الثقافى السنوي «إيه يو سي كلتشر فست 2024»

اختتمت الاثنين الماضى الجامعة الأمريكية بالقاهرة فعاليات النسخة الأولى من المهرجان الثقافى إيه يو سى تحرير كلتشر فست 2024، ويأتى ذلك بعد أن شهد المهرجان على مدار يومين مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التى تركّزت حول موضوع القاهرة.

وتتضمن فعاليات يومى الأحد والاثنين ندوات ومناقشات وحلقات عرض أفلام وقراءات شعرية وفعاليات أخرى متعلقة بالاستدامة.

جدير بالذكر أن مهرجان (إيه يو سى تحرير كلتشر فست 2024) هو فعالية ثقافية تستمر لمدة أسبوع، تنظمها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقد انطلقت أنشطتها فى 17 أبريل 2024.

وتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات، بما فى ذلك سوق للكتاب بالتعاون مع مكتبات تنمية، معرض يسلط الضوء على تاريخ محفوظات الجامعة الأمريكية بالقاهرة، معرض لطلاب السنة النهائية فى الفنون البصرية، جناح للحرف اليدوية القاهرية، جولات فى الأحياء المجاورة، مجموعة مختارة من العروض الفنية الرائعة، وسلسلة من المناقشات وورش العمل التى يشارك فيها خبراء بارزون لمناقشة موضوعات مختلفة.

ومن تلك الجلسات: جلسة نقاش عن مقاهى القاهرة: تاريخ الحياة الثقافية من الهامش، تحدث فيها الكاتب الكبير والإعلامى عمرو خفاجى رئيس التحرير السابق لجريدة الشروق، إبراهيم داود، صحفى ورئيس تحرير مجلة إبداع ومؤلف.

وأدار الجلسة الكاتب الصحفى سيد محمود، صحفى مدير تحرير مجلة الأهرام العربى.

وكذلك جلسة نقاش حول لقاء القاهرة بالخرطوم ورام الله فى السرديات الأدبية، وناقشت تلك الجلسة كيف تتشابك مسارات القاهرة والخرطوم ورام الله فى ملحمة الشعب.

وتحدث فيها حمور زيادة، كاتب صحفى سودانى وإبراهيم نصر الله، شاعر وروائى فلسطينى.

يُدير الجلسة مصطفى الطيب، صانع محتوى. وجلسة نقاش عن المتاحف والتراث: الماضى والحاضر والمستقبل، وتسلط الجلسة الضوء على آراء أمناء المتاحف والمؤرخين والخبراء حول كيفية الحفاظ على التراث والاتصال بالجمهور من جميع الأعمار والتصدى لتحديات عصرنا.

وتحدث فيها فادى الصديق خريج الجامعة فى عام 2001، مدير التصميم، Legacy، إيمان نبيل، مدير متحف الفن المصرى الحديث، وسعيدة الحرقانى خريجة عام 1998، مديرة البرامج الثقافية،Legacy ومؤسسة شركة أدسوم للاستشارات الفنية. وأدارت المناقشة الدكتورة أمينة البندارى خريجة عامى 1996 و2000، أستاذ مشارك، قسم الحضارات العربية والإسلامية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كما تضمن المهرجان عرض فيلم رمسيس راح فين؟ ويتناول هذ الفيلم الذى فاز بالعديد من الجوائز ومن إخراج عمرو بيومى قصة نقل تمثال رمسيس الثانى الشهير من ميدان رمسيس عام 2006.

كما يتناول عدة موضوعات مثل التراث والعائلة والمذكرات والتاريخ الشخصى. وكذلك قراءة شعر من غزة لشاعر غزة الشهير مصعب أبو طه، حيث تُركّز على موضوعات المدينة والوطن والحرية وتليها مناقشة مع الجمهور.