المدير السابق للأمن العام اللبناني: ظهور داعش مجددا ذريعة لبقاء الغرب في المنطقة

أكد المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أن عودة التنظيمات الإرهابية إلى الواجهة مجددا تؤشر على تعثر مسار المفاوضات السياسية، وذريعة لبقاء الغرب بالمنطقة.

وقال اللواء إبراهيم، في حديث مع وكالة "سبوتنيك" إن "داعش متواجد على الساحة، وكل دول العالم تستعمل هذه التنظيمات، في محاولة لتحقيق مصالحها. وهذه ظاهرة خطيرة جدا"، معتبرا أن ظهور "داعش" مجددا في المنطقة يعود إلى سببين، الأول تشكيل ذريعة لبقاء الغرب، والثاني المتمثل بتنظيم انسحاب دول "التحالف" الـ 86 المتواجدة على الأراضي العراقية منذ العام 2014.

ورأى أن الحرب مستمرة على المستوى السياسي في سوريا، وأن قانون "قيصر" يعاقب الشعب السوري، ولا يعاقب الحكومة، مضيفا: "قد يكون هناك ارتباط كبير لأحداث غزة بملف دمشق، على اعتبار أن الصورة الجديدة للمنطقة ستتبلور بعد انتهاء الحرب وبناء التسوية الكبرى في المنطقة .. الدول المتصارعة قد تجمع بعض أوراق الضغط في المفاوضات، ومنها الورقة السورية، التي تأتي على حساب آلام الشعب السوري".

وأكد أنه على علم ببعض كواليس الحوارات السورية الأمريكية؛ متمنيا على الولايات المتحدة أن تفتح أبواب الحوار مع الجميع.

وشدد على أن "القوة لا تحل المشكلة، وعلى الغرب أن يقتنع بهذه المقولة، لأن قوى "المقاومة الثورية" لن تتراجع عن طريق تحرير شعوبها"، والحوار اليوم بين واشنطن ودمشق يهدف إلى إزالة الاحتلالات من سوريا حصرا".