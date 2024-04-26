انطلاق التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان

انطلقت في العاشرة صباح اليوم، عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، والتي تستمر حتى الخامسة مساء، بعدها يغلق باب التصويت وتبدأ عملية الفرز.

ويتنافس على مقعد النقيب العام 3 مرشحين هم النقيب الحالي إيهاب هيكل ومحمد بدوي وشفيق الحكيم.

كما يتنافس على عضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان فوق السن 7 مرشحين هم أمل قداح، وأشرف زعلوك، ومنير خليفة، وجيلان الجندي، وماجد إدوار، ومحمد المفتي، وعبد العزيز بيومي، كما يتنافس على مقاعد المجلس تحت السن 14 مرشحا هم محمد عبد المجيد صالح، وأسماء دسوقي، وأحمد فتحي صقر، ومصطفى حجاج، ومينا مجدي هنري، وأحمد الشيال، ونشوى جمال، وخالد عبد الباسط، وإنجي سلام، وعبد الله العربي، وعمر شبير، وأحمد شاهين، وعبد الرحمن حسين، ومحمد البابلي.

ويتنافس 4 مرشحين على مقعد منطقة القاهرة والجيزة، ومرشحان على مقعد منطقة وسط الدلتا، و4 مرشحين على مقعد منطقة غرب الدلتا، و3 مرشحين على مقعد منطقة شرق الدلتا، ومرشحان على مقعد شمال الوجه القبلى، ومرشحان على مقعد منطقة جنوب الوجه القبلي.

وفاز 30 مرشحا بالتزكية أبرزهم محمد أبو شادي برئاسة النقابة الفرعية بالمنوفية، وعمر داره سعد برئاسة نقابة مرسى مطروح، وأمينة منصور برئاسة نقابة شمال سيناء، ومحمد الحمامصي برئاسة نقابة جنوب سيناء، وأحمد مبروك برئاسة نقابة المنيا، وعلاء العشيري برئاسة نقابة الفيوم، وطاهر شريف محروس برئاسة نقابة أسيوط، وصلاح الأفيوني برئاسة نقابة قنا، ومحمد ضياء برئاسة نقابة الأقصر، ومحمد أبو بكر برئاسة نقابة الوادي الجديد.