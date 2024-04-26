أثينا:لا يمكننا إرسال منظومات إس-300 إس أو باتريوت إلى كييف نظرا لحاجتنا إليها

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن بلاده لن ترسل أي من منظومات باتريوت وإس-300 للدفاع الجوي إلى أوكرانيا.

وتابع ميتسوتاكيس في حوار مع إذاعة سكاي يوم الخميس "اليونان لن ترسل أي من منظومات إس-300 أو باتريوت إلى أوكرانيا".

وقال إن اليونان أرسلت بالفعل معدات دفاعية مختلفة لدعم أوكرانيا، ولكن لا يمكنها تزويد كييف بمثل تلك المنظومات التي هي بالغة الأهمية بالنسبة لأثينا.

يأتي ذلك اللقاء في أعقاب أنباء تشير إلى أن بعض قادة الاتحاد الأوروبي يضغطون على اليونان من أجل إرسال منظومات دفاع جوي إلى أوكرانيا.

وأكد ميتسوتاكيس أن تلك المطالبات قد حدثت بالفعل، وقال إن أثينا عازمة على إرسال معدات أخرى فائضة عن حاجتها.

يشار إلى أن موقف رئيس الوزراء اليوناني ربما يكون نتيجة للمواجهات المتكررة من التوترات بين اليونان وتركيا بشأن حقوق السيادة على بحر إيجه والاكتشاف المحتمل لحقول غاز طبيعي في شرق البحر المتوسط.

ولطالما شكك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العام الماضي أيضا في سيادة اليونان على العديد من الجزر اليونانية بما في ذلك رودس وساموس وليسبوس.