 الكرملين: بوتين أكد خلال لقائه مع ويتكوف استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقة - بوابة الشروق
السبت 26 أبريل 2025 6:13 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الكرملين: بوتين أكد خلال لقائه مع ويتكوف استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
د ب أ
نشر في: السبت 26 أبريل 2025 - 5:23 م | آخر تحديث: السبت 26 أبريل 2025 - 5:23 م

أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال لقائه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا من دون شروط مسبقة.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "خلال المباحثات أمس مع ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد بوتين استعداد الجانب الروسي لاستئناف عملية التفاوض مع أوكرانيا بدون أي شروط مسبقة"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف بيسكوف "لقد تحدث بوتين عن ذلك عدة مرات من قبل".

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، الذي زار روسيا والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد "اجتماعا جيدا".

واجتمع بوتين وويتكوف، في الكرملين، يوم أمس الجمعة، واستمر اللقاء قرابة 3 ساعات. وكان آخر لقاء بين الرئيس الروسي والمبعوث الأمريكي، في سانت بطرسبورج في 11 أبريل الجاري.


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