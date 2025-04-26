محافظ شمال سيناء: ميناء العريش تحول من استقبال قاربين إلى ميناء دولي يستوعب 24 سفينة

قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إن توفير بنية تحتية قوية تشمل شبكة طرق ومنافذ متعددة كان شرطا ضروريا قبل البدء في عملية التنمية الشاملة بالمحافظة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، أن ميناء العريش البحري تحول من ميناء صغير كان يستوعب بالكاد قاربين إلى ميناء دولي استقبل 24 سفينة، بينها سفن عملاقة، خلال فترة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار إلى تطوير مطار العريش ليمتد على مساحة 25 كيلومتر مربع وفقا لأعلى المواصفات الدولية، لافتا إلى استقباله الكثير من الطائرات خلال فترة نقل المساعدات، ولا يزال يستقبل العديد من الرحلات الجوية.

وأشاد المحافظ بشكل خاص بالأنفاق التي تربط سيناء، قائلا: «أنا سافرت إلى دول كثيرة جدًا ودول عظمى، هذه الأنفاق مش موجود غير في جمهورية مصر العربية بأحدث معدات الكشف، وشيء يليق بمكانة وإمكانيات مصر».

كما أشار إلى استمرار تشغيل خط السكة الحديد للركاب برحلتين يوميا، بالإضافة إلى قطار البضائع، مضيفا أن المخطط يستهدف مد الخط من العريش وصولا إلى طابا.

وشدد على أن توفير المنافذ البحرية والجوية والبرية وشبكة الطرق المتطورة يمثل أسس التنمية في أي مكان بشكل علمي، لافتا أن الاستثمارات الحكومية تجاوزت 700 مليار جنيه.

ولفت إلى الدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني في المحافظة، مشيرا إلى وجود أكثر من 209 منظمات مجتمع مدني تساهم في سد الثغرات وتنفيذ مبادرات متنوعة مثل ترميم وبناء المساجد والوحدات الصحية، والوصول المباشر إلى المواطنين لتلبية احتياجاتهم.