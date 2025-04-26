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نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، صباح السبت، مشاهد لقنص 4 جنود وضباط من جيش الاحتلال في شارع العودة شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت في مقطع فيديو بثته عبر قناتاه الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن عناصرها نفذوا 4 عمليات قنص مزدوجة ببنادق الغول القسامية لضباط وجنود الاحتلال، في أحد المواقع المستحدثة شرق بيت حانون.

وأشارت إلى أن عناصرها استهدفوا معدات عسكرية «بواقر عسكرية» بعدد من قذائف الدروع.

كتائب القسام تبث مشاهد تقول إنها لقنص 4 من جنود وضباط جيش الاحتلال ببندقية "الغول" القسامية في شارع العودة شرق بيت حانون شمال قطاع #غزة#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/bPcMhLOVyF — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 26, 2025

وأمس الجمعة، أعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في قطاع غزة خلال 24 ساعة.

كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة 3 جنود، أحدهم جروحه خطرة، إثر إطلاق قذيفة «آر بي جي» نحوهم في حي تل السلطان برفح.

من جهتها، قالت كتائب القسام، الجمعة، إن مقاتليها يخوضون معارك وينفذون كمائن محكمة ضد قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، من بلدة بيت حانون شمالا حتى مدينة رفح جنوبا.

وقال متحدث القسام أبو عبيدة، في منشورات على منصة «تلجرام»، إن عناصر الكتائب مازالوا «يخوضون معارك بطولية وينفذون كمائن محكمة ويتربصون بقوات العدو لإيقاعها في مقتلة محققة في المكان والتوقيت والطريقة التي يختارونها».

واعتبر أبو عبيدة، أن بطولات مقاتلي القسام «في الميدان من بيت حانون إلى رفح، هي مفخرة ومعجزة عسكرية وحجة على كل شباب الأمة وقواها».