جيش الاحتلال: نفذنا هجمات على خلايا إطلاق ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله


نشر في: الأحد 26 أبريل 2026 - 6:11 م | آخر تحديث: الأحد 26 أبريل 2026 - 6:11 م

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه شن هجمات على ما سماها «خلايا إطلاق ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله».

وذكر بيان للجيش، اليوم الأحد، أنه نفذ هجمات جوية وقصفًا مدفعيًا على مسلحين وبنى تحتية عسكرية كان يستخدمها حزب الله ضد القوات الإسرائيلية وضد المناطق الشمالية.

وأضاف: «من بين البنى التحتية التي تم استهدافها خلايا إطلاق كانت تعزز مسارات إطلاق نار تجاه قوات الجيش وإسرائيل قاذف محمل وجاهز للإطلاق، مستودع أسلحة ومباني عسكرية».

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف مسلحين تم التعرف عليهم وهم يعملون داخل مبنى عسكري ومسلح آخر تم التعرف عليه على دراجة نارية».

وفي وقت سابق من اليوم، قال حزب الله اللبناني، إن هجماته على قوات الاحتلال داخل لبنان وفي شمال إسرائيل تمثل ردًا مشروعًا على انتهاكات وقف إطلاق النار.

وأضاف في بيان، اليوم الأحد، أن الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار ستُواجَه بالمقاومة، مشيرًا إلى أن الحزب لن ينتظر أو يراهن على دبلوماسية خائبة أثبتت فشلها، وفق تعبيره.

واعتبر الحزب أن السلطة في لبنان تقف صامتة عاجزة عن القيام بواجبها في حين يواصل العدو (في إشارة إلى إسرائيل) نسف البيوت ويحرق الأخضر واليابس.

