الشرطة الفرنسية تفض حفل راقص بحمام سباحة داخل شقة

- الشرطة استدعت الإطفاء لتفريغ حمام سباحة واحتجزت المستأجرين... مستأجري الشقة: شعرنا بالملل بسبب إغلاق حمامات السباحة بسب كورونا



على الرغم من التدابير الصارمة في فرنسا لاحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد، تجمع عشرات الفرنسيون في شقة لإقامة حفل على حمام سباحة، ما دفع الشرطة الفرنسية التدخل لايقاف الضجيج وفض التجمع، واستدعاء رجال الإطفاء لتفريغ حمام السباحة.

وقالت إذاعة "فرانس.بلو" التلفزيونية "ربما يشعر الفرنسيين بالإحباط بسبب إغلاق حمامات السباحة - والمراقص - منذ بداية وباء (كوفيد-19)، إذ قام شابان مستأجران في بالغان من العمر حوالي 20 عامًا، بتنظيم "حفلة تجمع" في وسط غرفة المعيشة الخاصة بهم بالطابق الرابع ببلدة "سان ميمي" في إقليم مارن.

وبعد ملاحظة أحد السكان تسرب المياه بالإضافة إلى الضجيج، اكتشفوا وجود مسبحًا حقيقيًا، تم وضعه على لوح غرفة المعيشة في شقة تقع في الطابق الرابع

اقتحمت الشرطة الشقة بعد إبلاغ أحد الجيران بتجمع كبير داخل الشقة وعمل حفل على حمام السباحة الذي يشكل وزنه تهديد سلامة على الشقة كما أن العدد داخل الشقة يخالف تدابير "حالة الطواريء الصحية".

وأوضحت الإذاعة الفرنسية، أن شرطة مدينة "شالون أون شامبان" (مارن) داهمت الشقة واستدعت رجال الإطفاء لتفريغ حمام السباحة الذي كان طولها حوالي 3 أمتار.

ووفقاً للإذاعة الفرنسية فإن وزن الماء يبلغ عدة أطنان، ما يعد خطرًا على سلامة المبنى،

وألقت الشرطة القبض على المستأجرين واستدعت مالك العقار، ودعت لتشكيل لجنة لتقييم حجم التلف على العقار.

وخلال التحقيقات برر مستأجري الشقة شعورهم بالملل بسبب تدابير حجر فيروس كورونا وإغلاق المراقص وحمامات السباحة، والتدابير الصارمة المفروضة في البلاد.