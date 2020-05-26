إيران تسجل 1787 إصابة جديدة بفيروس كورونا و57 وفاة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، كيانوش جهانبور، عن تسجيل 1787 حالة جديدة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 139 ألفًا و511.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الأحد، أشار متحدث الصحة الإيرانية إلى وفاة 57 شخصًا بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ عدد الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 7508 حالة.

وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 109 ألفًا و437 شخصا حتى الآن، لافتًا إلى أن 837 ألفًا و90 شخصًا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بـ«کوفید - 19».