استمرار فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك زايد 3 بالإمارات

واصلت القوات المسلحة المصرية والإماراتية تنفيذ فعاليات التدريب "المصري الإماراتي" المشترك (زايد 3) والذي تشارك فيه وحدات من القوات الخاصة لكلا الجانبين والذي ينفذ على مدار عدة أيام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت الأيام الماضية المراحل التمهيدية للتدريب والتي تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات من خلال عقد العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة العملية التي تم التخطيط والإعداد لها مسبقاً كذلك التدريب على أعمال الاستطلاع وأنسب أساليب القتال في المدن ومواجهة العناصر الإرهابية.

وقد ظهر خلال التدريبات مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راقٍ واحترافية عالية في تنفيذ كافة المهام بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الدولتين من إمكانيات بشرية وفنية واستعداد قتالي وقدرة على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.